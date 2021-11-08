В 1 сезоне 1 серии сериала «Любовная магия» ясновидящая по имени Гала застает своего сына-подростка Никиту в постели с девушкой. Тем временем к ней приходит странная клиентка. Женщина просит у колдуньи… отворожить от нее собственного супруга.
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