В 1 сезоне 12 серии сериала «Любовная магия» преподаватель физики сообщает Гале, что Никита не посещает уроки, и внезапно проникается симпатией к женщине. У мальчика нет никаких сомнений в том, что у мамы романтическая связь с его педагогом.
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