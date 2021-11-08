В 1 сезоне 8 серии сериала «Любовная магия» Олег предлагает Гале поехать с ним в Рим. Тем временем молодая девушка Наталья просит ясновидящую отворожить ее от любимого мужчины, который решил порвать с ней все отношения после долгих лет вместе.
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