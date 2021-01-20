Во 2 сезоне 4 серии сериала «Убийство в заливе» после внезапного поворота в расследовании Лиза и члены ее команды всеми силами пытаются сохранить холодный рассудок. Им приходится работать совместно с сотрудниками нового подразделения.
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