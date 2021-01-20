Во 2 сезоне 3 серии сериала «Убийство в заливе» по мере того, как члены команды углубляются в расследование, Лиза и Мед погружаются в отношения родственников жертвы. Детективам становится известно, что в этой семье далеко не все было гладко.
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