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Убийство в заливе 2019, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Убийство в заливе
Киноафиша Сериалы Убийство в заливе Сезоны Сезон 4

The Bay
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 8 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 4-й сезон сериала «Убийство в заливе»

В 4 сезоне сериала «Убийство в заливе» продолжаются захватывающие и опасные приключения детектива-сержанта Лизы Армстронг, которая живет в Моркаме и работает в полицейской службе Западного Ланкашира. Напомним, в предыдущем сезоне она расследовала преступления, связанные с утопленниками, найденными в заливе. Лиза выясняла обстоятельства гибели молодого боксера, общалась со скорбящими родственниками и сталкивалась с теми, кто всячески препятствовал следствию. В новом сезоне Лизе предстоит расследовать новое убийство, которое произошло в Моркаме, на берегу одноименного залива.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий сериала Убийство в заливе График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Серия 1 Episode 1
Сезон 4 Серия 1
8 марта 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 4 Серия 2
8 марта 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 4 Серия 3
8 марта 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 4 Серия 4
8 марта 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 4 Серия 5
8 марта 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 4 Серия 6
8 марта 2023
График выхода всех сериалов
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