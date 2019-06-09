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Постер к сериалу Убийство в заливе
Киноафиша Сериалы Убийство в заливе Сезоны
Убийство в заливе (2019 - …), список сезонов The Bay
Год выпуска 2019
Страна Великобритания
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ITV
Список сезонов сериала «Убийство в заливе»
Убийство в заливе - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 6 эпизодов
 
Убийство в заливе - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 6 эпизодов
 
Убийство в заливе - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2022, 6 эпизодов
 
Сезон 4
TBA,
 
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