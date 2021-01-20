Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Убийство в заливе Сезоны Сезон 2 Серия 1

Убийство в заливе 2019 1 серия 2 сезон

мало голосов Оцените
0 голосов
Все серии 2 сезона «Убийство в заливе»
Эпизод 1
Сезон 2 / Серия 1 20 января 2021
Эпизод 2
Сезон 2 / Серия 2 20 января 2021
Эпизод 3
Сезон 2 / Серия 3 20 января 2021
Эпизод 4
Сезон 2 / Серия 4 20 января 2021
Эпизод 5
Сезон 2 / Серия 5 20 января 2021
Эпизод 6
Сезон 2 / Серия 6 20 января 2021
О чем серия

Во 2 сезоне 1 серии сериала «Убийство в заливе» Лиза разобралась с последствиями своих действий, связанных с предыдущим расследованием, и получила шанс продолжить свою профессиональную деятельность. Ее помощь нужна в деле об убийстве в Моркаме.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Новокаин
Новокаин 2 комментария
Заклятие монахини
Заклятие монахини 1 комментарий
Городские легенды: Парк кошмаров
Городские легенды: Парк кошмаров 2 комментария
2 часа 50 минут безумия и Ди Каприо на взводе: вышел трейлер самого долгого и дорогого фильма Андерсона — Скорсезе одобрил бы (видео)
Общались только жестами? Действительно ли Сулейман запретил говорить во дворце после смерти Хюррем
Скандал в фанатском голосовании: зрители выбрали любимца «Фантастической четверки» — и это вовсе не тот, о ком вы подумали
Ждете 3-й сезон «Ванпанчмена»? Рассказываем, что известно про дату выхода и сюжет
С «Интерстелларом» все понятно: но сможете ли вы узнать 5 других фильмов по кадрам с космонавтами? (тест)
ИИ снова взялся за советское кино: попробуйте угадать 5 культовых фильмов по рисункам нейросети (тест)
На ком женится Орхан Бей в сериале «Основание: Осман»? Увы, это не та, кого герой искренне любил
Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры
Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок
В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните
Хорошо смеется тот, кто разбирается в комедиях СССР: взгляните на 6 вопросов и отличите миф от правды (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше