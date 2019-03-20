В 1 сезоне 5 серии сериала «Убийство в заливе» признание Армстронг проливает свет на дело об убийстве Дилана. Эбби получает неприятный опыт общения с городскими наркоманами. В это время Мед принимает решение начать свое собственное расследование.
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