В 1 сезоне 4 серии сериала «Убийство в заливе» Ник попал в больницу с серьезным ранением. Лиза занята поисками Шона. Члены команды думают, что Ник может владеть жизненно важными сведениями о Холли и Дилане. Они нетерпеливо ждут, когда он очнется.
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