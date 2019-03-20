В 1 сезоне 3 серии сериала «Убийство в заливе» Ник Муни таинственно исчез. В это время некоторые обстоятельства, связанные с прошлым Холли, всплыли наружу. Сержанту Лизе Армстронг становится известно, что ее собственные дети оказались в беде.
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