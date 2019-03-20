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Киноафиша Сериалы Убийство в заливе Сезоны Сезон 1 Серия 6

Убийство в заливе 2019 6 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Убийство в заливе»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 20 марта 2019
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 27 марта 2019
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 3 апреля 2019
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 10 апреля 2019
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 17 апреля 2019
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 24 апреля 2019
О чем серия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Убийство в заливе» Холли совершает чистосердечное признание. Она сообщает сотрудникам правоохранительных органов, что лишила жизни своего брата. Однако они полагают, что ее словам не стоит доверять.

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