Мистический сериал «Извне» продлен на третий сезон

В будущих сериях герои вступят в схватку с окружающими их ужасами и наконец получат шанс выбраться из проклятого города.

Стриминговый сервис MGM+ объявил о продлении мистического сериала «Извне» на третий сезон.

Действие шоу разворачивается в таинственном американском городе, попав в которой люди не могут из него выбраться. Любой несчастный приезжий оказывается замкнут в пространственной петле, бесконечно возвращающей его обратно в это место. Попавшие в ловушку жители городка пытаются построить подобие нормальной жизни, но ситуация осложняется тем, что каждую ночь к ним из леса выходят существа, кровожадность и мощь которых невозможно описать словами.

Согласно официальному синопсису новой части шоу, «после эпической кульминации второго сезона побег из города становится манящей и вполне реальной возможностью. Истинная природа этого места выходит на свет, и горожане вступают в бой с полчищами тьмы, окружающими их».

Главные роли в шоу исполняют Хэролд Перрино, Каталина Сандино Морено, Эйон Бэйли и Ханна Черами. Автором проекта является Джон Гриффин («Сумеречная зона»), а его шоураннером выступает Джефф Пинкнер («Грань»). Анонс третьего сезона был сделан через четыре дня после премьеры финала второго сезона, состоявшейся 25 июня. Как и две предыдущие части сериала, он будет состоять из 10 серий.

Ожидается, что третий сезон «Извне» выйдет в 2024 году.