В тихом омуте: 10 сериалов о мистических событиях в маленьких городках

Небольшой американский городок Уосо потрясает необъяснимое событие — из могил и ящиков крематория встают умершие. Ничего общего с «Ночью живых мертвецов»: восставшие ни капли не отличаются от себя прежних и ведут себя так, будто вовсе не умирали. Единственная особенность — все полученные увечья на них заживают мгновенно. Главная героиня, офицер полиции Дейна Сайпресс, оказывается заперта на карантине в родном Уосо, из которого мечтала выбраться, и вынуждена разбираться с феноменом, имеющим к ней непосредственное отношение. Несмотря на жанр мистического детектива, «Воскрешение» не станет пугающим просмотром из-за присущей ему комичности.

«Воскрешение» — не первый сериал, где мертвые восстают из могил, не становясь при этом умалишенными зомби. Во французском триллере «Зов скорби» в маленьком уютном городке воскресают умершие за абсолютно разные периоды — от пары до десятков лет. Герои не помнят о своей смерти и вынуждены заново встраиваться в общество, где их родные уже давно повзрослели и живут своей жизнью. На воскрешении паранормальные явления в городе не заканчиваются. Уровень воды в дамбе резко падает, а на телах оживших появляются загадочные отметины. Вдумчивое и интригующее повествование с холодной цветовой палитрой сопровождается оригинальной музыкой Mogwai.

Сбой

Возвращали любимых с того света и австралийцы. В одну ночь, прорыв себе выход из могил, к жизни возвращаются шесть человек, погибших в разное время. Обнаруживает их шериф полиции маленького городка, который среди восставших узнает свою жену. Опасаясь, что правительство увезет ее на исследования, он решает спрятать ее. Но причина не только в этом: он уже двинулся дальше, и его новая девушка ждет ребенка. Это шоу для тех, кто соскучился по классическим телевизионным драмам с загадочным флером «Остаться в живых». В главной роли — Патрик Браммелл, любовный интерес Энн Хэтэуэй из предстоящего «Дьявол носит Prada 2».

Столь же серьезный подход к повествованию в шведском сериале «Тайны Сильверхёйда», который состоит всего из двух сезонов. Профессиональная переговорщица Ева возвращается в родной городок в связи со смертью отца, чтобы подписать завещание. Однако у нее есть и другая цель: в городе недавно бесследно исчез маленький мальчик, и обстоятельства его пропажи полностью повторяют случай с ее собственной дочерью, произошедший семь лет назад. Чтобы разобраться в происходящем, Еве предстоит разгадать тайны леса и найти источник паразитов, которые он порождает.

Внезапные пропажи детей — движущая тема и в немецком сериале «Тьма». В поисках исчезнувшего мальчика жители обнаруживают пещеру, позволяющую путешествовать во времени. Это один из самых загадочных сериалов современности, который невозможно смотреть фоном. Отлично прописанные хитросплетения прошлого и будущего легко запутывают — без подсказок создателей можно потеряться. Подсказки, к слову, есть на официальном сайте по ссылке, но будьте внимательны: неправильным выбором серии легко испортить себе удовольствие спойлерами.

Известная писательница в жанре хоррор Эмма вынуждена вернуться в родной приморский городок Эльден. Виной тому просьба подруги детства, чья мать стала одержима романами Эммы. Женщина считает себя Марианной — женой демона и главной злодейкой книжного цикла. Самые страшные сны сходят со страниц, затягивая в мистическую историю ведьмовства. Как и «Воскрешение», этот сериал хоть и является ужастиком, отмечен самоиронией. События показаны с сарказмом через инфантильную главную героиню, но при этом на месте и классическое гнетущее беспокойство. Жуткая игра французских актеров, чьи лица не успели набить оскомину массовому зрителю, и тягучая атмосфера, где страх держится на саспенсе, а не только на скримерах, делают «Марианну» достойной просмотра.

Нет истории о мистике в маленьком городке более культовой, чем «Твин Пикс». Специальный агент Дэйл Купер отправляется в крошечное поселение, чтобы найти ответ на главный вопрос: кто убил Лору Палмер? Дэвид Линч умело смешал детектив, мыльную оперу, комедию и сюрреализм в этой вневременной работе. Берясь за проект, автор выступал против телевизионного формата, но в итоге изменил его навсегда. Совсем недавно один из главных режиссеров современности ушел из жизни, и если вы откладывали просмотр «Твин Пикса», то сейчас — самое время почтить память Линча, заварить чашечку чертовски хорошего кофе и включить первую серию.

Таинственный город в «Извне» стал таковым не в одночасье — он отстраивался на территории, куда десятилетиями попадали люди без возможности выбраться. Путешествуя по Америке, все они находились в разных штатах, когда видели поваленное дерево, не дающее проехать дальше. После этого они оказывались обречены на заточение в ужасном месте, из которого днем отчаянно ищут выход, а ночами вынуждены прятаться от жутких существ, ждущих удобного случая растерзать их в клочья.

В провинциальном городке, где не случается ничего страшнее краж, убивают маленького мальчика. Сомнений нет: его тренер по бейсболу зафиксирован всеми камерами видеонаблюдения на месте преступления, а множество свидетелей подтверждают его нахождение там и окровавленные лицо и одежду. Но вот незадача — в день убийства тренер был на конференции для учителей в другом городе, и там его тоже сняли камеры, а десятки свидетелей видели лично. Как один человек может быть в двух местах одновременно? Хитовая экранизация романа Стивена Кинга в формате мини-сериала с Беном Мендельсоном, Пэдди Консидайном, Джулианной Николсон и номинанткой на «Оскар» Синтией Эриво. Также по Кингу есть еще одна отличная сериальная экранизация о мистике в маленьком городке — «Касл-Рок».

На эту же тему один из главных сериалов современности — «Очень странные дела». В вымышленном Хоукинсе 80-х ученые проводят секретные эксперименты и открывают портал в альтернативное измерение — так называемую Изнанку. Существо из Изнанки похищает мальчика Уилла, и его друзья вместе с девочкой, обладающей телекинезом, отправляются его спасать. До премьеры пятого и финального сезона осталось три месяца — самое время начать знакомство с «Очень странными делами», если вы это откладывали.

