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Линкольн для адвоката 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Линкольн для адвоката
Киноафиша Сериалы Линкольн для адвоката Сезоны Сезон 2

The Lincoln Lawyer 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 6 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 10 минут
О чем 2-й сезон сериала «Линкольн для адвоката»

Во 2-м сезоне сериала «Линкольн для адвоката» продолжается история про принципиального юриста Микки Холлера. Он решает важные вопросы прямо на заднем сидении своего автомобиля. Напомним, в финале предыдущего сезона Микки отправился заниматься серфингом, а за ним издали следил загадочный мужчина с наколкой на плече. По всей видимости, это тот самый человек, которого упоминал главный свидетель по делу Хесуса Менендеса, давнего клиента Микки. В новом сезоне Лизу Траммел, старую клиентку Холлера, считают виновной в убийстве. Микки принимается за дело, но начинает сомневаться в ее непричастности. Адвокат сталкивается с непростой дилеммой.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий сериала Линкольн для адвоката График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Правила профессионального поведения The Rules of Professional Conduct
Сезон 2 Серия 1
6 июля 2023
Обязательства Obligations
Сезон 2 Серия 2
6 июля 2023
Конфликты Conflicts
Сезон 2 Серия 3
6 июля 2023
Материалы Discovery
Сезон 2 Серия 4
6 июля 2023
Подозрения Suspicious Minds
Сезон 2 Серия 5
6 июля 2023
Отзыв ходатайства Withdrawal
Сезон 2 Серия 6
3 августа 2023
Кому это выгодно? Cui Bono
Сезон 2 Серия 7
3 августа 2023
Соглашения и условия Covenants and Stipulations
Сезон 2 Серия 8
3 августа 2023
Пятый свидетель The Fifth Witness
Сезон 2 Серия 9
3 августа 2023
Похоронить свое прошлое Bury Your Past
Сезон 2 Серия 10
3 августа 2023
График выхода всех сериалов
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