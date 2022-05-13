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Линкольн для адвоката 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Линкольн для адвоката
Киноафиша Сериалы Линкольн для адвоката Сезоны Сезон 1

The Lincoln Lawyer 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Линкольн для адвоката»

В 1 сезоне сериала «Линкольн для адвоката» в центре событий окажется адвокат-идеалист Микки Холлер. Он ненавидит любого рода предрассудки и решает все деловые вопросы прямо с заднего сидения своего автомобиля. Холлер готов взяться за любое дело, если оно принесет ему признание и прибыль. Мужчина без особых усилий умеет договориться с представителями разных социальных слоев. При этом Микки не склонен к лицемерию и не пресмыкается перед сильными мира сего, что, безусловно, располагает зрителя к герою.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий сериала Линкольн для адвоката График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Снова в деле He Rides Again
Сезон 1 Серия 1
13 мая 2022
Волшебная пилюля The Magic Bullet
Сезон 1 Серия 2
13 мая 2022
Импульс Momentum
Сезон 1 Серия 3
13 мая 2022
Теория хаоса Chaos Theory
Сезон 1 Серия 4
13 мая 2022
Дюжина леммингов в ящике Twelve Lemmings in a Box
Сезон 1 Серия 5
13 мая 2022
Продажное правосудие Bent
Сезон 1 Серия 6
13 мая 2022
Лемминг номер семь Lemming Number Seven
Сезон 1 Серия 7
13 мая 2022
И снова о волшебной пилюле The Magic Bullet Redux
Сезон 1 Серия 8
13 мая 2022
Феномен «зловещей долины» The Uncanny Valley
Сезон 1 Серия 9
13 мая 2022
Пуля для адвоката The Brass Verdict
Сезон 1 Серия 10
13 мая 2022
График выхода всех сериалов
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