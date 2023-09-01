Меню
Новости о сериале «Линкольн для адвоката»

Сериал «Линкольн для адвоката» продлен на третий сезон
Сериал «Линкольн для адвоката» продлен на третий сезон Новые серии основаны на пятой книге из цикла Майкла Коннелли.
1 сентября 2023 17:10
Что смотреть на выходных: «Линкольн для адвоката», финал сериала Тайки Вайтити и док про шпиона в команде Оппенгеймера
Что смотреть на выходных: «Линкольн для адвоката», финал сериала Тайки Вайтити и док про шпиона в команде Оппенгеймера На этой неделе стриминги предлагают погрузиться в 80-е, сплавиться по горной реке, спасти свою профессиональную репутацию и раскрыть давние семейные секреты.   
4 августа 2023 15:00
Netflix выпустил трейлер второго сезона сериала «Линкольн для адвоката»
Netflix выпустил трейлер второго сезона сериала «Линкольн для адвоката» Новая часть шоу будет поделена на две части.
16 июня 2023 14:54
