Посмотрев новый трейлер «Уэнсдэй», зрители пришли в недоумение: тайного члена семьи Аддамс все уже видели в 1 сезоне

Тринити уже играла в «Матрице», но это был сериал, который продержался всего один сезон: Ривза там не было

Завеса в «Гарри Поттере» могла быть первой версией Воскрешающего камня — фанаты нашли доказательства

«Орудия» побили рекорд «Грешников» в мировом прокате — теперь хоррор выбился в лидеры подобных фильмов за всю историю

«Это шедевр»: ДиКаприо променял эту роль на «Титаник» — и до сих пор кусает локти

Все еще ждут своего часа: пять произведений Стивена Кинга, которые до сих пор не адаптировали на телевидении

«Не кочегары мы, не плотники»: вы точно родились в СССР, если вспомните 5/5 фильмов о стройке (тест)

Стивен Кинг обожает этот старый сериал с Кейт Уинслет — спустя почти 15 лет после выхода шоу вернулось в стриминговые топы

Только три фильма выиграли сразу 11 «Оскаров» — спустя десятилетия они остаются мировой классикой

Режиссер «Орудий» объяснил, почему рандомно поблагодарил Дэвида Финчера в титрах