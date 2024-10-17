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Линкольн для адвоката 2022, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Линкольн для адвоката
Киноафиша Сериалы Линкольн для адвоката Сезоны Сезон 3

The Lincoln Lawyer 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 17 октября 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 10 минут
О чем 3-й сезон сериала «Линкольн для адвоката»

В 3-м сезоне сериала «Линкольн для адвоката» продолжается история самого популярного адвоката из Лос-Анджелеса, который с блеском помогает своим клиентам избежать юридических проволочек. Адвокат по имени Микки Халлер, идеалист-иконоборец, руководит своей юридической фирмой с заднего сиденья автомобиля, принимаясь за серьезные и совсем незначительные дела. Он ездит по обширному городу Лос-Анджелесу и находит новых клиентов. Прошло полтора года с тех пор, как Микки Халлер чуть не утонул. Он получил обширную травму, после чего пристрастился к наркотическим веществам. Две его бывшие супруги помогали как могли...

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий сериала Линкольн для адвоката График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Змея La Culebra
Сезон 3 Серия 1
17 октября 2024
Отягчающие обстоятельства Special Circumstances
Сезон 3 Серия 2
17 октября 2024
В постели с врагом Strange Bedfellows
Сезон 3 Серия 3
17 октября 2024
Слепые места в прошлом Rearview Blind Spots
Сезон 3 Серия 4
17 октября 2024
Что происходит в Викторвилле What Happens in Victorville
Сезон 3 Серия 5
17 октября 2024
Быть в ударе Man on Fire
Сезон 3 Серия 6
17 октября 2024
Причастность Relevance
Сезон 3 Серия 7
17 октября 2024
Загадочный человек Mystery Man
Сезон 3 Серия 8
17 октября 2024
Призраки Ghosts
Сезон 3 Серия 9
17 октября 2024
Боги вины The Gods of Guilt
Сезон 3 Серия 10
17 октября 2024
График выхода всех сериалов
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