Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Домовенок Кузя 2»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Линкольн для адвоката
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Линкольн для адвоката
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Основные места съемок сериала Линкольн для адвоката
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Где снимали известные сцены
Как дом и место жительства Микки Халлера.
ул. Эль Мирадор Драйв, д. 5201, Лос-Анджелес, Калифорния, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
сцена в автомобиле
Площадь Мариачи, на углу 1-й улицы и авеню Бойл, Лос‑Анджелес, Калифорния, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Как дом Тревора Эллиотса в Малибу и место убийства
5046 Карбон-Бич-Террас, Малибу, Калифорния, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Экстерьер здания суда.
Департамент водоснабжения и энергетики, ул. Норт-Хоуп, 111, Лос-Анджелес, Калифорния, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Как сцены на крыше баскетбольной площадки PARALAX с Тревором Эллиотсом
Отель Marriott — 4100 Адмиралти-Уэй, Марина-дель-Рей, Калифорния, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
место съёмок
Округ Лос-Анджелес, Калифорния, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Терраса на крыше, где Микки впервые встречает Тревора.
Отель Marina del Rey Marriott, 4100 Admiralty Way, Марина-дель-Рей, Калифорния, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Только вышел на НТВ — и уже можно посмотреть целиком: новый детектив со звездой «Первого отдела» многие пропустили, а зря
2 сезон для новой «Молодежки» станет финалом: что будет с «Акулами Политеха»
«Невский» померкнет, а ведь режиссер один: всего 4 серии, а под впечатлением до сих пор
«Получит “Оскар” за режиссуру»: в России пересняли культовый «Мортал Комбат» – в ремейке куча звезд и рейтинг 8.5+
«Пир для глаз»: так Кодзима описал китайскую «Миссию невыполнима» с Джеки Чаном
Не «Лепила», а «Ляпила»: этот сюжетный «косяк» в новом детективе с Панфиловым «позорит российских силовиков»
Пока Фродо спасал мир, стал пенсионером: узнали настоящий возраст хоббитов из «Властелина колец» — среди них есть даже подросток
«Халтура ради рейтинга»: реальный следователь выключил «Фишера» с Янковским уже на первой серии – ляпов целый вагон
По 5 героям из мультов СССР зрительницы сходили с ума: вспомните, откуда каждый красавчик (тест)
5 советских фильмов с намёком на вечер: название каждого вспомнят лишь знатоки – из подсказок только один кадр (тест)
Лучший криминальный сериал HBO хотят запретить показывать в России: все из-за пары славян в кадре
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667