Только вышел на НТВ — и уже можно посмотреть целиком: новый детектив со звездой «Первого отдела» многие пропустили, а зря

2 сезон для новой «Молодежки» станет финалом: что будет с «Акулами Политеха»

«Невский» померкнет, а ведь режиссер один: всего 4 серии, а под впечатлением до сих пор

«Получит “Оскар” за режиссуру»: в России пересняли культовый «Мортал Комбат» – в ремейке куча звезд и рейтинг 8.5+

«Пир для глаз»: так Кодзима описал китайскую «Миссию невыполнима» с Джеки Чаном

Не «Лепила», а «Ляпила»: этот сюжетный «косяк» в новом детективе с Панфиловым «позорит российских силовиков»

Пока Фродо спасал мир, стал пенсионером: узнали настоящий возраст хоббитов из «Властелина колец» — среди них есть даже подросток

«Халтура ради рейтинга»: реальный следователь выключил «Фишера» с Янковским уже на первой серии – ляпов целый вагон

По 5 героям из мультов СССР зрительницы сходили с ума: вспомните, откуда каждый красавчик (тест)

5 советских фильмов с намёком на вечер: название каждого вспомнят лишь знатоки – из подсказок только один кадр (тест)