Во 2 сезоне 12 серии сериала «Тандем» известного адвоката Акселя Виньо находят убитым. Поль и Лея едут поговорить с его братом-близнецом. Однако вскоре один из детективов догадывается, что накануне убийства близнецы поменялись местами.
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