Во 2 сезоне 9 серии сериала «Тандем» исследовательница из местной лососиной фермы убита. Ее тело бросили в один из прудов предприятия. Следственная группа выясняет, что накануне гибели женщина собиралась опубликовать инновационную научную работу.
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