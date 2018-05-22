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Тандем 2016 4 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Тандем»
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Сезон 2 / Серия 1 22 мая 2018
Мир тишины
Сезон 2 / Серия 2 22 мая 2018
Инстинкт самосохранения
Сезон 2 / Серия 3 29 мая 2018
О жизни, о смерти
Сезон 2 / Серия 4 29 мая 2018
Зло с глубины
Сезон 2 / Серия 5 5 июня 2018
Пик Сен-Лу
Сезон 2 / Серия 6 5 июня 2018
Обскура
Сезон 2 / Серия 7 12 июня 2018
Клятва товарищей
Сезон 2 / Серия 8 12 июня 2018
Затонувшее касание
Сезон 2 / Серия 9 19 июня 2018
Убийство в овале
Сезон 2 / Серия 10 19 июня 2018
Виа Толосана
Сезон 2 / Серия 11 26 июня 2018
Против течения
Сезон 2 / Серия 12 26 июня 2018
О чем серия

Во 2 сезоне 4 серии сериала «Тандем» тело невесты в белом платье находят в колодце. В результате вскрытия выясняется, что девушка мертва уже несколько месяцев. Лея и Поль с трудом устанавливают личность погибшей – это жительница Канады Одри Филерс.

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