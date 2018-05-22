Во 2 сезоне 4 серии сериала «Тандем» тело невесты в белом платье находят в колодце. В результате вскрытия выясняется, что девушка мертва уже несколько месяцев. Лея и Поль с трудом устанавливают личность погибшей – это жительница Канады Одри Филерс.
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