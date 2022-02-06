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Постер к сериалу Власть в ночном городе. Книга четвертая: Сила
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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1 постер
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Киноафиша Сериалы Власть в ночном городе. Книга четвертая: Сила
Власть в ночном городе. Книга четвертая: Сила (2022 - …) Power Book IV: Force 18+
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Starz
Продолжительность 10 часов 0 минут
О чем сериал

Спин-офф «Власть в ночном городе. Книга четвертая: Сила» – это сиквел проекта «Власть в ночном городе», который посвящен экс-соучастнику Призрака. В центре событий оригинального шоу находится наркобарон, который хочет заняться легальным бизнесом, а также никак не может найти баланс между супружеской жизнью и тягой к своей первой любви. Он открыл ночной клуб в Нью-Йорке и пытается получить место в рядах городской элиты. Однако у двойной жизни, которую ведет герой, есть свои опасные стороны и риски.

Власть в ночном городе. Книга четвертая: Сила - трейлер первого сезона
Власть в ночном городе. Книга четвертая: Сила
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Моник Кёрнен
Моник Кёрнен
Луис Лопез
Луис Лопез
Мирелли Тейлор
Joseph Sikora
Кристофер Лофтон
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Власть в ночном городе. Книга четвертая: Сила - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 10 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Власть в ночном городе. Книга четвертая: Сила
Кадры из сериала
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