Спин-офф «Власть в ночном городе. Книга четвертая: Сила» – это сиквел проекта «Власть в ночном городе», который посвящен экс-соучастнику Призрака. В центре событий оригинального шоу находится наркобарон, который хочет заняться легальным бизнесом, а также никак не может найти баланс между супружеской жизнью и тягой к своей первой любви. Он открыл ночной клуб в Нью-Йорке и пытается получить место в рядах городской элиты. Однако у двойной жизни, которую ведет герой, есть свои опасные стороны и риски.