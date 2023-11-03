Меню
Новости о сериале «Пэм и Томми»
Вся информация о сериале
Вы удивитесь: 7 сериалов, в основе которых лежат реальные скандалы
Громкие провалы, мошеннические схемы и даже убийства, которые произошли в реальности и были изображены в кино.
Написать
3 ноября 2023 20:03
Netflix выпустил трейлер документального фильма Памелы Андерсон о своей жизни
Картина стала ответом культовой актрисы на скандальный сериал «Пэм и Томми».
Написать
11 января 2023 13:09
Объявлены номинанты на премию «Золотой глобус» 2022
По количеству номинаций лидирует «Банши Инишерина» и «Всё везде и сразу».
Написать
13 декабря 2022 10:46
Что смотреть на выходных: «Черный Адам», семейка Аддамс и «Стражи галактики»
На этой неделе стриминги предлагают разгадать тайны семейки Аддамс, посмеяться над культом молодости, похитить известного артиста и отправиться к морю.
Написать
25 ноября 2022 15:00
17 самых просматриваемых сериалов первой половины года, которые уже можно найти в сети
Какие отечественные и зарубежные сериалы, вышедшие в 2022 году, наиболее полюбились зрителям?
Написать
25 июля 2022 07:28
Что думает Памела Андерсон о сериале «Пэм и Томми»?
Отвечаем на главные вопросы, возникающие при просмотре «Пэм и Томми».
Написать
8 марта 2022 15:32
Памела Андерсон анонсировала автобиографический документальный фильм
Объявление последовало после успешного старта художественного байопика об актрисе и ее муже Томми Ли.
Написать
3 марта 2022 14:52
Фильмы про скандальных людей: 5 интригующих историй, о которых вы могли не знать
Байопики про скандальных личностей всегда привлекали к себе широкую аудиторию, а со 2 февраля мы начали следить за новым мини-сериалом «Пэм и Томми», который повествует о последствиях кражи секс-видео Памелы Андерсон и Томми Ли. Вспоминаем, какие еще скандалы и их участники были увековечены в кино.
Написать
8 февраля 2022 18:52
Режиссер «Пэм и Томми» заинтересовалась этим проектом, пострадав от утечки собственных интимных фото
Она уверяет, что прекрасно понимает, что пережила Памела Андерсон.
Написать
7 февраля 2022 11:18
Критики хвалят мини-сериал «Пэм и Томми» за проницательность и увлекательность
Это не просто рассказ о секс-скандале.
Написать
27 января 2022 10:55
Лили Джеймс едва не покинула мини-сериал «Пэм и Томми» за неделю до начала съемок
Актриса боялась, что не справится.
Написать
20 января 2022 14:34
Действующие лица мини-сериала «Пэм и Томми» получили персональные постеры
На плакатах запечатлены Лили Джеймс, Себастиан Стэн, Сет Роген и другие.
Написать
17 января 2022 14:42
Лили Джеймс пыталась связаться с Памелой Андерсон до начала съемок мини-сериала «Пэм и Томми»
Она надеялась, что содействие звезды поможет ей вжиться в роль.
Написать
11 января 2022 11:18
Сет Роген и Ник Офферман крадут пресловутое интимное видео в новом трейлере мини-сериала «Пэм и Томми»
До премьеры байопика об одной из самых известных пар 90-х осталось меньше месяца.
Написать
6 января 2022 10:34
IMDb опубликовал списки самых ожидаемых фильмов и сериалов 2022 года
В них вошли новая картина Мартина Скорсезе, «Одни из нас», «Властелин колец» и другие перспективные проекты.
Написать
29 декабря 2021 14:11
Сет Роген вмешивается в личную жизнь Лили Джеймс и Себастиана Стэна в первом трейлере сериала «Пэм и Томми»
Также шоу получило дату премьеры на Hulu.
Написать
18 ноября 2021 10:59
