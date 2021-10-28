Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Звездный путь: Вундеркинды 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Звездный путь: Вундеркинды
Киноафиша Сериалы Звездный путь: Вундеркинды Сезоны Сезон 1

Star Trek: Prodigy
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 20
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Звездный путь: Вундеркинды»

В 1 сезоне сериала «Звездный путь: Вундеркинды» компания подростков случайно находит корабль, принадлежавший когда-то Звездному флоту. Все они родом с разных планет, но их объединяет главное – страсть к приключениям и желание найти ответы. Ребята решают угнать корабль и отправиться в незабываемое путешествие по космическим просторам. Только вот ужиться на борту представителям таких разных рас оказывается непросто. Тем более что среди них есть не только антропоморфные существа, но и довольно странные создания.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.6 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Звездный путь: Вундеркинды График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Бюро находок Lost and Found
Сезон 1 Серия 1
28 октября 2021
Бюро находок, часть 2 Lost & Found, Part 2
Сезон 1 Серия 2
4 ноября 2021
Звездный Starstruck
Сезон 1 Серия 3
11 ноября 2021
Ловец снов Dream Catcher
Сезон 1 Серия 4
18 ноября 2021
Фирма террора Terror Firma
Сезон 1 Серия 5
6 января 2022
Кобаяши Kobayashi
Сезон 1 Серия 6
13 января 2022
Первый контакт First Con-tact
Сезон 1 Серия 7
20 января 2022
Время Амок Time Amok
Сезон 1 Серия 8
27 января 2022
Звезда морали (Часть 1) A Moral Star, Part 1
Сезон 1 Серия 9
3 февраля 2022
Звезда морали (Часть 2) A Moral Star, Part 2
Сезон 1 Серия 10
27 октября 2022
Убежище Asylum
Сезон 1 Серия 11
3 ноября 2022
Пусть спящий борг солжет Let Sleeping Borg Lie
Сезон 1 Серия 12
10 ноября 2022
Весь мир - сцена All the World's a Stage
Сезон 1 Серия 13
17 ноября 2022
Перекресток Crossroads
Сезон 1 Серия 14
24 ноября 2022
Маскарад Masquerade
Сезон 1 Серия 15
1 декабря 2022
Прелюдии Preludes
Сезон 1 Серия 16
8 декабря 2022
Призрак в машине Ghost in the Machine
Сезон 1 Серия 17
15 декабря 2022
Блуждание разума Mindwalk
Сезон 1 Серия 18
22 декабря 2022
Сверхновая, часть 1 Supernova, Part 1
Сезон 1 Серия 19
29 декабря 2022
Сверхновая, часть 2 Supernova. Part 2
Сезон 1 Серия 20
29 декабря 2022
График выхода всех сериалов
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
У этого корейского хита Netflix рейтинг 8,2, но только единицы могут досмотреть его до конца
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Россияне выбрали 5 самых смешных фильмов в истории: в списке нет ни одной картины Гайдая — зато очень много пошлости
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
До 91.4 млн просмотров: топ-3 зарубежных фильма, которые были хитами в СССР — это не «Танцор диско» или «Зита и Гита»
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше