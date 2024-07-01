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Звездный путь: Вундеркинды 2021 - 2024, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Звездный путь: Вундеркинды
Киноафиша Сериалы Звездный путь: Вундеркинды Сезоны Сезон 2

Star Trek: Prodigy
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 1 июля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 20
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 2-й сезон сериала «Звездный путь: Вундеркинды»

Во 2 сезоне сериала «Звездный путь: Вундеркинды» история отважных инопланетян-подростков, обнаруживших старый экипаж, продолжается. Действие разворачивается в 2383 году. В центре событий оказывается команда тинейджеров, которые натыкаются на заброшенный космический корабль Звездного Флота и отправляются изучать просторы Галактики. В числе юных исследователей-космонавтов – Гвин, Янком Пог, Рок-Тах, Зеро и другие. Они быстро выясняют, что охранником корабля является девочка, которая не прочь оставить свою миссию и присоединиться к составу экипажа. Вместе их ожидает множество опасных и увлекательных приключений.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий сериала Звездный путь: Вундеркинды График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
В пролом: Часть 1 Into the Breach: Part 1
Сезон 2 Серия 1
1 июля 2024
В пролом: Часть 2 Into the Breach: Part 2
Сезон 2 Серия 2
1 июля 2024
Кто спасет Спасителей? Who Saves the Saviors?
Сезон 2 Серия 3
1 июля 2024
Темпоральная механика 101 Temporal Mechanics 101
Сезон 2 Серия 4
1 июля 2024
Тайная спираль The Mystery Spiral
Сезон 2 Серия 5
1 июля 2024
Синдром самозванца Imposter Syndrome
Сезон 2 Серия 6
1 июля 2024
Гонка The Race
Сезон 2 Серия 7
1 июля 2024
Веритас? Veritas?
Сезон 2 Серия 8
1 июля 2024
Падальщики, пожирающие время Часть 1 The Time Devouring Scavengers Part 1
Сезон 2 Серия 9
1 июля 2024
Падальщики, пожирающие время Часть 2 The Time Devouring Scavengers - Part 2
Сезон 2 Серия 10
1 июля 2024
Последний полет протозвезды - часть 1 The Last Flight of the Protostar - Part 1
Сезон 2 Серия 11
1 июля 2024
Последний полет протозвезды - часть 2 The Last Flight of the Protostar - Part 2
Сезон 2 Серия 12
1 июля 2024
Триббл по имени Бридул A Tribble Called Bridule
Сезон 2 Серия 13
1 июля 2024
Зеркальная вселенная The Mirror Universe
Сезон 2 Серия 14
1 июля 2024
Восхождение - часть 1 The Ascent - Part 1
Сезон 2 Серия 15
1 июля 2024
Восхождение - часть 2 The Ascent - Part 2
Сезон 2 Серия 16
1 июля 2024
На краю пропасти On the Brink
Сезон 2 Серия 17
1 июля 2024
В тылу врага Behind Enemy Lines
Сезон 2 Серия 18
1 июля 2024
Уроборос - часть 1 Ouroboros - Part 1
Сезон 2 Серия 19
1 июля 2024
Уроборос - часть 2 Ouroboros - Part 2
Сезон 2 Серия 20
1 июля 2024
График выхода всех сериалов
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