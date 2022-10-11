Меню
Телевселенная «Звездный путь»: вышли трейлер «Пикара» и тизер «Дискавери»
Телевселенная «Звездный путь»: вышли трейлер «Пикара» и тизер «Дискавери» Также появились новые сведения об актерских составах и тизер «Протозвезды».
11 октября 2022 09:16
Мультсериал «Звездный путь: Вундеркинды» продлен на второй сезон
Мультсериал «Звездный путь: Вундеркинды» продлен на второй сезон Разношерстный экипаж космического корабля USS Protostar ждет еще больше приключений.
9 ноября 2021 15:37
