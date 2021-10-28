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Киноафиша Сериалы Звездный путь: Вундеркинды Сезоны Сезон 1 Серия 3

Звездный путь: Вундеркинды 2021 3 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Звездный путь: Вундеркинды»
Бюро находок
Сезон 1 / Серия 1 28 октября 2021
Бюро находок, часть 2
Сезон 1 / Серия 2 4 ноября 2021
Звездный
Сезон 1 / Серия 3 11 ноября 2021
Ловец снов
Сезон 1 / Серия 4 18 ноября 2021
Фирма террора
Сезон 1 / Серия 5 6 января 2022
Кобаяши
Сезон 1 / Серия 6 13 января 2022
Первый контакт
Сезон 1 / Серия 7 20 января 2022
Время Амок
Сезон 1 / Серия 8 27 января 2022
Звезда морали (Часть 1)
Сезон 1 / Серия 9 3 февраля 2022
Звезда морали (Часть 2)
Сезон 1 / Серия 10 27 октября 2022
Убежище
Сезон 1 / Серия 11 3 ноября 2022
Пусть спящий борг солжет
Сезон 1 / Серия 12 10 ноября 2022
Весь мир - сцена
Сезон 1 / Серия 13 17 ноября 2022
Перекресток
Сезон 1 / Серия 14 24 ноября 2022
Маскарад
Сезон 1 / Серия 15 1 декабря 2022
Прелюдии
Сезон 1 / Серия 16 8 декабря 2022
Призрак в машине
Сезон 1 / Серия 17 15 декабря 2022
Блуждание разума
Сезон 1 / Серия 18 22 декабря 2022
Сверхновая, часть 1
Сезон 1 / Серия 19 29 декабря 2022
Сверхновая, часть 2
Сезон 1 / Серия 20 29 декабря 2022
О чем серия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Звездный путь: Вундеркинды» при содействии их помощника по голограммам Джейнвей, члены команды «Протозвезда» проходят испытания, в то время как их корабль двигается по опасному маршруту. Вскоре произойдет столкновение.

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