В 1 сезоне 3 серии сериала «Звездный путь: Вундеркинды» при содействии их помощника по голограммам Джейнвей, члены команды «Протозвезда» проходят испытания, в то время как их корабль двигается по опасному маршруту. Вскоре произойдет столкновение.
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