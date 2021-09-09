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Постер к сериалу Звездный путь: Вундеркинды
Киноафиша Сериалы Звездный путь: Вундеркинды Сезоны
Звездный путь: Вундеркинды (2021 - …), список сезонов Star Trek: Prodigy
Год выпуска 2021
Страна США
Эпизод длится 25 минут
Стрим-сервис Paramount+
Список сезонов сериала «Звездный путь: Вундеркинды»
Звездный путь: Вундеркинды - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 9 эпизодов
 
Звездный путь: Вундеркинды - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
TBA,
 
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