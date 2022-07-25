Меню
Новости
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
17 самых просматриваемых сериалов первой половины года, которые уже можно найти в сети
Какие отечественные и зарубежные сериалы, вышедшие в 2022 году, наиболее полюбились зрителям?
Написать
25 июля 2022 07:28
10 главных сериалов мая: возвращение «Очень странных дел» и спин-оффы культовых франшиз
Долгожданные продолжения популярных проектов и интересные новинки в нашей традиционной подборке сериалов месяца.
Написать
28 апреля 2022 16:42
Домохозяйка хладнокровно убивает свою подругу в трейлере мини-сериала «Кэнди»
Главную роль исполнила Джессика Бил.
Написать
14 апреля 2022 16:00
Неузнаваемая Джессика Бил свидетельствует о совершенном преступлении в трейлере мини-сериала «Кэнди»
В основу сюжета легло реальное происшествие.
Написать
18 марта 2022 14:10
