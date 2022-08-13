Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Порт 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Порт
Киноафиша Сериалы Порт Сезоны Сезон 1

Порт 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 52 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Порт»

В 1 сезоне сериала «Порт» в центре событий – сотрудник таможни Лев Гарин. Он работает в порту и слывет насквозь продажным сотрудником. Однако это не мешает Гарину располагать к себе людей и пользоваться успехом у женщин. Неожиданно таинственным образом пропадает одна из пассий Гарина Ариадна. Вместе с ней исчез и ее муж, состоятельный делец Платон. На связь со Львом выходят шантажисты, которые угрожают убить Ариадну. Если Лев начнет сотрудничать с преступниками и попытается спасти любовницу, его явно уволят.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
6.4 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Порт График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
13 августа 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
13 августа 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
20 августа 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
27 августа 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
3 сентября 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
10 сентября 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
17 сентября 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
24 сентября 2022
График выхода всех сериалов
Флоре помогут не сыновья, а байкер-брюнет: во 2 сезоне «Детей перемен» появится звезда сериала «Король и шут»
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
До 91.4 млн просмотров: топ-3 зарубежных фильма, которые были хитами в СССР — это не «Танцор диско» или «Зита и Гита»
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Россияне выбрали 5 самых смешных фильмов в истории: в списке нет ни одной картины Гайдая — зато очень много пошлости
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше