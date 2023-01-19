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Шоу 90-х 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Шоу 90-х
Киноафиша Сериалы Шоу 90-х Сезоны Сезон 1

That '90s Show 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Шоу 90-х»

В 1 сезоне сериала «Шоу 90-х» в центре событий оказывается обычная американская старшеклассница Лея Форман, привыкшая к веселой и гламурной жизни в мегаполисе. Однако на летние каникулы родители решают отправить ее погостить к бабушке и дедушке. Девушке приходится бросить привычную жизнь, одноклассников и парня, чтобы перебраться в далекий штат Висконсин, городок Пойнт-Плейс. Сперва местные «достопримечательности» не вызывают у Леи ни малейшего восторга. Однако все меняется, когда она обзаводится новыми знакомыми. Соседская девушка Гвен оказывается настоящей бунтаркой, а ее брат Нейт – красавчиком.

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Список серий сериала Шоу 90-х График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Пилот 90-х That '90s Pilot
Сезон 1 Серия 1
19 января 2023
Освободите Лею Free Leia
Сезон 1 Серия 2
19 января 2023
Блеск для губ Lip Smackers
Сезон 1 Серия 3
19 января 2023
Рейв-вечеринка Rave
Сезон 1 Серия 4
19 января 2023
Шаг за шагом Step By Step
Сезон 1 Серия 5
19 января 2023
Именинница The Birthday Girl
Сезон 1 Серия 6
19 января 2023
Отношения: день первый Boyfriend Day One
Сезон 1 Серия 7
19 января 2023
Летняя буря Summer Storm
Сезон 1 Серия 8
19 января 2023
За двумя зайцами Dirty Double Booker
Сезон 1 Серия 9
19 января 2023
Дети в Америке Kids in America
Сезон 1 Серия 10
19 января 2023
График выхода всех сериалов
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