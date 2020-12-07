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Киноафиша Сериалы Роман с детективом Сезоны Сезон 1 Серия 13

Роман с детективом 2020 13 серия 1 сезон

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Сезон 1 / Серия 1 7 декабря 2020
Сезон 1 / Серия 2 7 декабря 2020
Сезон 1 / Серия 3 8 декабря 2020
Сезон 1 / Серия 4 8 декабря 2020
Сезон 1 / Серия 5 9 декабря 2020
Сезон 1 / Серия 6 9 декабря 2020
Сезон 1 / Серия 7 10 декабря 2020
Сезон 1 / Серия 8 10 декабря 2020
Сезон 1 / Серия 9 14 декабря 2020
Сезон 1 / Серия 10 14 декабря 2020
Сезон 1 / Серия 11 15 декабря 2020
Сезон 1 / Серия 12 15 декабря 2020
Сезон 1 / Серия 13 16 декабря 2020
Сезон 1 / Серия 14 16 декабря 2020
Сезон 1 / Серия 15 17 декабря 2020
Сезон 1 / Серия 16 17 декабря 2020
О чем серия

В 1 сезоне 13 серии сериала «Роман с детективом» к Ладе в агентство приходит дедушка школьника Влада. Он просит выяснить, кто и зачем избил его внука. Оказывается, что парень защищал одноклассницу, в которую был влюблен, от основателя секты.

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