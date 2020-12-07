В 1 сезоне 1 серии сериала «Роман с детективом» бывшая сотрудница полиции Лада открывает свое детективное агентство. К ней обращается владелица крупного бизнеса. Она случайно присутствовала при бандитских разборках и стала целью преступников.
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