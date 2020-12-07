В 1 сезоне 11 серии сериала «Роман с детективом» Кошкина получает новое дело. Молодая девушка Светлана просит ее расследовать гибель матери. Ей кажется, что авария, в которую не так давно попала женщина, была заранее кем-то подстроена.
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