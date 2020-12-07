В 1 сезоне 2 серии сериала «Роман с детективом» расследование выводит Кошкину на заместителя председателя крупного банка. Женщине удается не только спасти жизнь клиентки, но и найти убийцу банкира. В лице Веры она обретает близкую подругу.
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