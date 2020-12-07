В 1 сезоне 6 серии сериала «Роман с детективом» кандидаты в мэры Ролько и Куницкая понимают, что их тайна раскрыта. Но они не жалеют о содеянном и вместе выходят из гонки. Теперь на этот ответственный пост остается всего один претендент.
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