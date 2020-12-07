В 1 сезоне 10 серии сериала «Роман с детективом» Соболевская уверена, что ее преследует бывший шеф клиентки Кирилл. Но Лада проверяет мужчину и понимает, что он невиновен. Так кто же тогда отправляет адвокату пошлые письма и анонимные угрозы?
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