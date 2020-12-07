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Роман с детективом 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Роман с детективом
Киноафиша Сериалы Роман с детективом Сезоны Сезон 1

Роман з детективом 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 декабря 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Роман с детективом»

В 1 сезоне сериала «Роман с детективом» молодая и привлекательная женщина Лада Кошкина открывает собственное детективное агентство. За плечами героини – служба в полиции и работа в охранной фирме, поэтому неприятности ее не пугают. Первым заданием девушки становится настоящая бандитская разборка, от которой она должна защитить свою клиентку Веру. Параллельно детектив расследует убийство банкира, а заодно пытается наладить свою личную жизнь. Но объединять любовь и работу оказывается не так-то просто.

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Список серий 1-го сезона сериала «Роман с детективом» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
7 декабря 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
7 декабря 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
8 декабря 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
8 декабря 2020
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
9 декабря 2020
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
9 декабря 2020
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
10 декабря 2020
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
10 декабря 2020
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
14 декабря 2020
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
14 декабря 2020
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
15 декабря 2020
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
15 декабря 2020
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
16 декабря 2020
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
16 декабря 2020
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
17 декабря 2020
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
17 декабря 2020
График выхода всех сериалов
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