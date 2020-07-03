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Клуб нянь 2020 4 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Клуб нянь»
У Кристи отличная идея!
Сезон 1 / Серия 1 3 июля 2020
Клаудия и странные звонки
Сезон 1 / Серия 2 3 июля 2020
Тайна Стейси
Сезон 1 / Серия 3 3 июля 2020
Мэри Энн спасает ситуацию
Сезон 1 / Серия 4 3 июля 2020
Дон и трое неугомонных детишек
Сезон 1 / Серия 5 3 июля 2020
Клаудия и несговорчивая Жанин
Сезон 1 / Серия 6 3 июля 2020
Стейси влюбилась
Сезон 1 / Серия 7 3 июля 2020
Важное событие в жизни Кристины
Сезон 1 / Серия 8 3 июля 2020
Привет, лагерь «Мусхед»! Часть 1
Сезон 1 / Серия 9 3 июля 2020
Привет, лагерь «Мусхед»! Часть 2
Сезон 1 / Серия 10 3 июля 2020
О чем серия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Клуб нянь» отец Мэри Энн считает дочку сплошным разочарованием и не верит, что она может справиться с серьезной работой. Но девочка намерена доказать своей семье и подругам, что она готова взять на себя ответственность.

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