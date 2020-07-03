В 1 сезоне 7 серии сериала «Клуб нянь» близкие подруги Стейси и Мэри Энн вместе уезжают на весенние каникулы на побережье острова Джерси. Однако на пляже одна из девочек влюбляется в парня-спасателя, который оказывается намного старше ее.
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