Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Клуб нянь
Киноафиша Сериалы Клуб нянь Сезоны
Клуб нянь (2020 - …), список сезонов The Baby-Sitters Club 18+
Год выпуска 2020
Страна США
Эпизод длится 27 минут
Стрим-сервис Netflix
Список сезонов сериала «Клуб нянь»
Клуб нянь - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 10 эпизодов
 
Клуб нянь - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 8 эпизодов
 
Related video
Россияне ахнули: вот как изменился Мохамед из «Клона» за 20 лет
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть
Свадьба звезд в прямом эфире: вот что ждет россиян этим летом
Оскорбления без ответа не остались: директор Бузовой выступил с заявлением
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех
«Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк
Без помощи обошлись: правда о тратах семьи Ефремова вышла наружу
Приближенные Елизаветы II молчать не стали: брак Меган Маркл под угрозой
Наравне с простыми россиянами: Билана заметили в очереди за автографом кумира
Седокова раскрыла правду о замужестве: хватило нескольких слов
«Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом
Приложение киноафиши