В 1 сезоне 5 серии сериала «Клуб нянь» к компании хочет присоединиться новенькая девочка Дон. Но сперва она должна доказать, что серьезно настроена работать вместе с подругами. Она получает свое первое задание, с которым не так-то легко справиться.
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