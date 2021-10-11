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Клуб нянь 2020 - 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Клуб нянь
Киноафиша Сериалы Клуб нянь Сезоны Сезон 2

The Baby-Sitters Club 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 11 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 36 минут
О чем 2-й сезон сериала «Клуб нянь»

Во 2 сезоне сериала «Клуб нянь» одна из главных героинь переезжает в дом Уотсонов, однако соседи готовят ей не самый теплый прием. Мэри Энн старается разобраться со статусом своих отношений после возвращения из летнего лагеря. По ходу развития сюжета все участницы клуба нянек собираются посетить большое мероприятие, куда они приглашены в качестве специальных гостей. Кристи упорно стремится научиться отпускать контроль. Дженни старается преодолеть все трудности, с которыми сталкивается во время обучения в балетной школе.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий сериала Клуб нянь График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Кристи и снобы Kristy and the Snobs
Сезон 2 Серия 1
11 октября 2021
Клаудия и новенькая Claudia and the New Girl
Сезон 2 Серия 2
11 октября 2021
Скорая помощь Стейси Stacey's Emergency
Сезон 2 Серия 3
11 октября 2021
Джесси и супербрат Jessi and the Superbrat
Сезон 2 Серия 4
11 октября 2021
Мэри Энн и великий роман Mary Anne and the Great Romance
Сезон 2 Серия 5
11 октября 2021
Рассвет и злая сводная сестра Dawn and the Wicked Stepsister
Сезон 2 Серия 6
11 октября 2021
Клаудия и печальное прощание Claudia and the Sad Goodbye
Сезон 2 Серия 7
11 октября 2021
Кристи и детский парад Kristy and the Baby Parade
Сезон 2 Серия 8
11 октября 2021
График выхода всех сериалов
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