В 1 сезоне 7 серии сериала «Частная жизнь» главная героиня забирает ребенка и бежит из дома, но ей совершенно не к кому обратиться за помощью. Образования, работы и надежных друзей у нее нет. Андрей ищет жену, а Тимур обещает ему в этом помочь.
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