В 1 сезоне 3 серии сериала «Частная жизнь» Лена переживает из-за суда над мужем. Но подруга зовет ее развеяться в кафе. Там девушки случайно встречают полицейского Руслана. В это время Андрей находится в командировке и пытается дозвониться до жены.
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