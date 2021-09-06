В 1 сезоне 2 серии сериала «Частная жизнь» Андрею сообщают, что избитый им человек погиб. На мужчину заводят дело, однако хорошие связи в полиции дают ему шанс откупиться от наказания. В это время Гуля, жена полицейского Тимура, сбегает к матери.
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