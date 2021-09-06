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Киноафиша Сериалы Частная жизнь Сезоны Сезон 1 Серия 14

Частная жизнь 2021 14 серия 1 сезон

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Сезон 1 / Серия 1 6 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 2 6 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 3 7 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 4 7 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 5 8 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 6 8 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 7 9 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 8 9 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 9 13 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 10 13 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 11 14 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 12 14 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 13 15 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 14 15 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 15 16 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 16 16 сентября 2021
О чем серия

В 1 сезоне 14 серии сериала «Частная жизнь» отец погибшего в драке мужчины приезжает в город, чтобы добиться правосудия. Руслан рассказывает дяде о своем расследовании, но тот ведет себя странно и выгораживает Андрея. Гуля внезапно помогает Тимуру.

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