В 1 сезоне 6 серии сериала «Частная жизнь» Андрей лишает Надю работы, когда она отказывается выполнить его просьбу. Тогда ее берет к себе Люба. Тем временем Лена разговаривает с полицейскими, но не решается рассказать им правду о своем муже.
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